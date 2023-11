Vote du budget du Msas: la députée Aminata Dieng sollicite l’érection d’un centre de santé à Ouest Foire

La construction d’un centre de santé à Ouest Foire est une doléance qui tient à cœur la députée Aminata Dieng. Elle l’a fait savoir, ce 19 novembre, à l’occasion du vote du projet de budget du ministère de la santé et de l’action sociale. Le parlementaire s’appuie sur la démographie de Ouest-Foire qui, selon elle, accueille de plus en plus d’habitants mais aussi sur les limites de moyens de l’hôpital Phillipe M. Senghor de Yoff.