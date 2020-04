Vote de la loi d’habilitation : Le PUR recommande de ne pas voter la loi

Le parti de l’unité et du rassemblement estime que la loi sur l’habilitation qui va être votée ce jour à l’assemblée nationale, au-delà de son « caractère anticonstitutionnel » risque de « plonger le pays dans des lendemains incertains », puisque conférant au Chef de l’Etat Macky Sall, de « pleines compétences du législateur principal à savoir l’assemblée nationale ». Un projet de « coup d’état constitutionnel », estime le PUR qui indique ne pas pouvoir le valider.

Le PUR de regretter en outre, la stratégie politicienne consistant à convoquer 33 députés sur 165 aux motifs du COVID19. « Le PUR réfute cette mascarade de bout en bout » et recommande à tous ses parlementaires de ne pas voter cette loi. Le Pur enfin de préciser qu’il n’a été ni de « près ni de loi mêlé ou convié à une quelconque concertation sur la situation nationale, en particulier sur cette pandémie », promettant pour conclure, de s’adresser dans les jours à venir aux sénégalais de l’intérieur du pays et de la diaspora.

Pour rappel, Issa Sall candidat du PUR à l’élection présidentielle a été reçu au Palais dernièrement pour évoquer le vote de cette loi. Cependant ce dernier a été rabaissé à la place de simple militant depuis le congrès ordinaire du parti tenu le 31 août dernier.