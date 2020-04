L’ancienne vice présidente de l’assemblée nationale, Awa Guèye, a magnifié l’esprit de solidarité des députés qui a prévalu ce 1 avril lors du vote de la loi d’habilitation. ‘’C’est avec beaucoup de satisfaction que j’apprécie la manière par laquelle le projet de loi a été adopté ce matin de manière consensuelle et unanime’’, a-t-elle confié après l’adoption du texte octroyant les pleins pouvoirs au Chef de l’État, Macky Sall.



La démarche, relève la députée, ‘’montre que malgré nos différences de coalition et de parti, nous savons nous mettre ensemble quand l’essentiel s’impose’’. Awa Guèye croit, à cet effet, que tous les députés ont eu la conscience claire que maintenant ils n’ont qu’un seul ennemi et c’est le Covid19.



Rappelons que la nouvelle loi offre au Président de la République la possibilité de prendre toutes les mesures qu’il faut par ordonnance et ce, pendant trois (3) mois.