Volonté du chef de l’Etat de boucler les 65 000 parrains en une semaine : Rufisque donne l’exemple

Juste après le lancement officiel de la campagne de parrainage au CICAD, les responsables politiques de BBY de Rufisque s’étaient donné rendez-vous dans l’après-midi même pour lancer le parrainage au niveau départemental. A cette rencontre, d’importantes mesures avaient été prises, notamment l’atteinte du score de 70 % de l’électorat. Dés le lendemain, les choses sérieuses ont effectivement démarré. Et c’est le coordinateur départemental lui-même, qui a ouvert le bal dans sa commune. En effet, ils étaient plusieurs centaines à se rendre à la permanence de l’APR dans la commune pour parrainer leur candidat, le Président Macky SALL.

Selon le coordonnateur départemental de l’APR, le Ministre de la pêche et de l’économie maritime, M. Oumar GUEYE « à Sangalkam, l’objectif ce n’est pas 70, mais bien 100%. Nous sommes dans le temps de l’action. Le parrainage a démarré dans les 12 collectivités territoriales. Le président du conseil départemental, l’honorable député, Souleymane NDOYE, a démarré depuis ce matin. Nous voulons plus de 7000 parrains ici à Sangalkam, c’est tout le fichier électoral que nous voulons offrir en parrain au président Macky SALL, pour sa réélection en 2019 dès le 1er tour. . Il n’existe pas d’opposition ici, s’il en existe montrez la moi. »