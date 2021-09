Vol inaugural Dakar-New-York-Washington : Le message d’espoir et de réconfort de Ibrahima Kane, directeur général de Air Sénégal.

Le directeur général de Air Sénégal a franchi une nouvelle étape avec le lancement, ce mercredi 1er septembre du premier vol de ladite compagnie aérienne nationale à destination de New-York et de Washington. Ibrahima Kane, puisque c’est de lui qu’il s’agit, avec ses collaborateurs, dit croire fermement que gagner le pari est certes difficile, mais que ce n’est pas impossible. Il s’est montré confiant quant à la réussite de cette nouvelle ligne aérienne.



‘’Pour arriver au jalon d’aujourd’hui, (lancement du vol inaugural Dakar-New-York-Washington) un travail colossal permanent et sérieux a été nécessaire. Je voudrais remercier personnellement, au nom de la compagnie, les passagers et nos compatriotes, soutiens exigeants et sûrs, d’où un encouragement du Directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane qui salue la participation des passagers et des concitoyens’’. Il a rappelé que ce projet a été mis en place avec des moyens et une ambition sans précédent. Et conscients des compétences qui l’entourent et de la détermination de son équipe, il a estimé qu’ensemble, ses collaborateurs et lui pourront relever les défis qui sont devant eux. ‘’La Téranga est notre tradition. Ensemble nous devons le faire’’, a déclaré M. Kane qui reconnait qu’un travail immense a été fait pour créer et lancer cette nouvelle ligne aérienne Dakar-New-York-Washington.



Pour le directeur général de Air Sénégal, ‘’cette ambition de développement économique, à travers les emplois, les investissements liés au développement du futur hub aérien, doit obéir également à l’esprit Teranga’’ qu’il assimile à ‘’la deuxième injonction d’Air Sénégal’’. Et d’ajouter : ‘’cet esprit, cher à la tradition et nécessaire au développement du potentiel immense de notre compagnie et de ce nouveau marché, nous invite à aborder cette nouvelle phase de consolidation de notre réseau autour du confort et de la satisfaction de nos passagers ; autour de la collaboration entre notre compagnie et les compagnies sœurs de la sous-région et des escales que nous desservons ; autour de la bienveillance et le soutien sans faille de nos partenaires. Les partenaires de la plateforme, ceux de l’aviation civile et de nos chers compatriotes. Ensemble nous pouvons le faire’’, a-t-il déclaré, lors de son discours tout en rappelant que ‘’le potentiel Ouest Africain vers l’Amérique dépasse le million de passagers par an’’.



Doudou Ka, le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd), s’est pour sa part réjoui du travail abattu par Air Sénégal et ses proches collaborateurs. ‘’Je voudrais saluer cet évènement majeur à sa juste valeur. Puisque, l’Aibd, le Dg de l’As l’a rappelé, en quelques semaines, a pu se conformer à toutes les exigences en terme de sûreté et de sécurité’’.



Patron de l’Aibd.Sa, il a tenu ‘’à féliciter l’ensemble des acteurs portuaires pour leur dévouement et leur engagement à réussir ce pari’’. Ce pari de mettre en place la ligne aérienne Dakar-New-York-Washington. Cette nouvelle ligne d’Air Sénégal, a-t-il précisé, a déjà dégagé les lignes de force d’une stratégie visant à placer le Sénégal comme vous le savez au carrefour des échanges entre l’Afrique et l’Amérique’'.



Concernant la plateforme aéroportuaire, il dit insister sur la nécessiter d’agir avec plus de rigueur et de professionnalisme. ‘’Il nous faudra désormais gagner ensemble le pari du maintien de l’exigence de la sureté, de la qualité de service, de la promotion de l’expérience voyageur. Et avec cette nouvelle compagnie, Air Sénégal concrétise la vision du président de la République de faire de Aibd, un hub international’’.



Le Dg de 2AS, Askin Demir a, quant à lui d’emblée ‘’rappelé que le Sénégal a toujours figuré, en une bonne place dans l’histoire de l’aviation et dans les grands projets liés à la traversée de l’Atlantique’’. À travers cette nouvelle ligne, indique-t-il, ‘’Air Sénégal se positionne comme concurrent, bien sûr amical et loyal avec nos amis de Delta Air Lines sur l’offre vers les États-Unis à partir de Dakar. Et ce sera deux fois par semaine. Ce sera une bonne opportunité pour les passagers à Dakar qui souhaiteraient se rendre aux Usa. Mais, ce vol est aussi un soulagement après l’abandon de cette ligne par la South African Airways, en septembre 2019’’.





‘’Cette nouvelle ligne de la compagnie Air Sénégal contribue, sans nul doute, à la croissance économique du pays grâce au commerce et le tourisme des hôtes américains vers le Sénégal et pour la sous-région aussi’’. Ladite ligne aérienne offre aussi, selon lui, une plus grande capacité de cargo pour l’export et l’import entre les Usa et le Sénégal. Une raison de plus pour les acteurs de l’aéroport de se mobiliser pour faire de cette première une réussite totale. Ce fut l’occasion pour lui de féliciter tous ses ‘’collègues et partenaires mais aussi les forces de défense et de sécurité, ainsi que tous les acteurs aéroportuaires pour leur disponibilité, leur engagement à faire de notre aéroport Aibd un véritable outil de performance économique et social’’.