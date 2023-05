Vol en réunion de Bijou d'une valeur de 10 millions FCFA environ : Deux individus et une ménagère traînés à la barre

Les faits se sont déroulés dans la journée du 30 avril 2019. En effet, ce jour vers 8h, deux (2) individus organisés ont commis un vol chez la dame Fatoumata dit Mme Ndiaye. Ils ont lors de leur forfait emporté des bijoux en or dont la valeur est inestimable.



Y. Sow et S.A.M. Dièye alias Madou ont été arrêtés et inculpés pour le crime de vol en réunion avec usage de véhicule. Attraits, ce 3 mai, à la barre de la chambre criminelle, les prévenus ont nié en bloc les faits pour lesquels ils sont poursuivis.



« Je ne suis ni de près ni de loin mêlé à ce vol. On m’a accusé à tort et je ne reconnais personne parmi les personnes qui sont là présentes», a d’emblée soutenu Y. Sow. Pour sa part, S.A.M. Dièye a confié avoir été interpellé à cause d’un véhicule Bmw cité dans cette affaire.



« Le véhicule de couleur rouge m’avait été donné pour réparation. Je l’avais avec moi 2 mois durant et je l’avais remis à son propriétaire. Je ne sais rien de ce vol dont on m’accuse », a-t-il déclaré.



Suspectée dans ce vol, la ménagère A. Ngom qui était dans la demeure le jour des faits, a été retenue dans les liens de la détention avant de bénéficier d’une liberté provisoire 9 mois après. Elle est revenue sur les faits.



« Les cambrioleurs se sont présentés à la maison m’ont demandé ma patronne qui était absente puis son fils et je leurs ai dit qu’ils n’étaient pas au domicile. Ils m’ont par la suite demandé une feuille et un stylo pour me laisser leur numéro afin que je puisse le remettre à ma patronne », a-t-elle expliqué avant de rappeler les moments du forfait.



« Ils sont entrés dans la maison quand j’ai ouvert la porte pour leur donner la feuille et le stylo. Ils ont immédiatement dégainé un pistolet et m’ont demandé de leur montrer la chambre de ma patronne sinon ils allaient me tuer. Ils ont par la suite défoncé la porte de la chambre et de l’armoire avant d’emporter les bijoux de ma patronne. Ils sont sortis en courant. C’est après que j’ai appelé à l’aide avant de joindre ma patronne au téléphone pour l’informer», a renseigné A. Ngom qui soutient avoir reconnu les prévenus après leurs interpellations.



« Je les ai reconnu à la police c’est pourquoi je les ai désignés. Ils avaient amené avec eux un véhicule de couleur rouge. Je ne les ai pas vu descendre du véhicule mais quand je leur ouvrais la porte, la voiture était garée devant le portail et le véhicule n’était plus là après leur départ. Je n’ai jamais pensé qu’ils étaient des voleurs. Je croyais qu’il s’agissait de proches de ma patronne», a-t-elle fait savoir.



Pour sa part, Fatoumata dite Mme Ndiaye victime et plaignante dans ce vol en réunion a expliqué avoir livré aux enquêteurs les premiers éléments obtenus.



« Ce jour là j’ai appelé A. Ngom avant que ne se produise le vol. Je préviens à l’avance s’il y’a des gens qui me cherchent à la maison. Quand les faits se sont produits, je me suis rapprochée des voisins. L’un d’eux avait une caméra de surveillance et quand on a visualisé les images j’ai aperçu le véhicule rouge de marque Bmw. J’ai pris les données que j’ai remis aux gendarmes. Les caméras n’ont pas filmé un Bmw stationné mais qui passait à vives allures. C’est mon autre voisin qui m’a renseigné de la présence d’un Bmw rouge dans les parages. Pour en avoir le cœur net, j’ai joint un certain A. Ndiaye garagiste pour lui demander. C’est lui qui m’a renseigné de la présence même du Bmw rouge dans un des garages de la localité. », a dit au juge Mme Ndiaye. Interpellée sur ses biens volés, elle a expliqué avoir perdu des bijoux d’une valeur inestimable.



« Les cambrioleurs ont défoncé la porte et ont emporté mes bijoux. Ce sont des bijoux qui ont une valeur sentimentale mais ce n’est pas l’argent qui me préoccupe. Je tiens beaucoup à ces bijoux en or dont la majorité m’a été offerte comme cadeaux. », a témoigné la plaignante.



Pour clarifier l’exactitude des faits, des témoins ont été entendu devant la barre. C’est le cas du garagiste A. Ndiaye et le propriétaire du véhicule de marque Bmw rouge, M. Bèye qui ont tous deux déchargé les prévenus.



« Je ne connais rien du vol. Mme Ndiaye m’a appelé par téléphone vers 16h le jour des faits en parlant de véhicule qu’elle voulait acheter d’un certain Madou (S.A.M. Dièye) et qu’elle voulait que je lui donne mes impressions sur l’état du véhicule. Elle m’a donné rendez-vous près de la gendarmerie de Ouakam mais à ma grande surprise elle m’a raconté m’avoir appelé dans le cadre d’un vol dont elle a été victime. », a dit A. Ndiaye qui soutient méconnaître les prévenus.



« Je ne connais pas Madou ni Y. Sow. Ce dernier, c’est ici que je l’ai vu pour la première fois. Madou je l’ai vu le lendemain de l’affaire avec un Bmw vers 16h. Je n’ai pas bien observé le véhicule mais je sais qu’il y était seul. », a confié le témoin.



Entendu, M. Bèye dit avoir donné son véhicule à Madou pour mis à niveau.



« J’avais donné mon Bmw a Madou pour réparation pour quelques jours. Après qu’il m’a remis le véhicule, ses proches m’ont joint pour me dire qu’il avait des problèmes liés à mon véhicule. Le véhicule qui avait un problème de moteur a duré avec lui. J’ai visionné la vidéo dans laquelle on voit le véhicule impliqué mais il ne s’agit pas du mien, ils ne sont pas identiques. », a déclaré M. Bèye.



Pour la partie civile, les faits sont constitués et que les accusés ont été bien identifiés comme étant les cambrioleurs. Le conseil de la plaignante a appelé la Chambre à reconnaître la culpabilité des prévenus et de les condamner à la peine qui plaira à la chambre. L’avocat a réclamé le versement de 10 millions FCFA à titre de réclamation pour les bijoux volés qui selon l’avocat avaient une valeur morale chez la victime Mme Ndiaye.



Dans son réquisitoire, le parquet a relevé le doute dans la matérialité des faits. Pour le maitre des poursuites, il y’a beaucoup d’éléments qui ne corroborent pas avec les faits en l’espèce. Le maitre des poursuites a requis l’acquittement des prévenus au bénéfice du doute.





Pour la défense, il se pose un problème d’imputabilités des faits dans cette affaire. D’abord, elle relève beaucoup d’éléments qui ne coïncident pas avec les informations obtenues. « Le véhicule rouge annoncé est différent de celui que conduisait le sieur Madou confirmé par le propriétaire qui a confié ici avoir visualiser la vidéo où on montre le véhicule rouge et qui était totalement différent du sien. », a expliqué l’un des conseils. C’est pourquoi la défense a plaidé à ce que les accusés soient purement et simplement acquittés.



L’affaire a été mise en délibération au 17 mai prochain…