Vol en réunion : Maguette Dieng dit Yaye Fall dérobe 3 millions à son petit ami à l'aide de son complice.

6 mois assortis de sursis! C'est la peine infligée à Maguette Fall plus connu sous le nom de Yaye Fall et son complice Thierno Keïta. Ils ont comparu ce jeudi 23 septembre 2021, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol en réunion au préjudice de Ndiaga Thiaw.

Placée sous mandat de dépôt depuis le 13 septembre 2021, la prévenue Maguette Dieng plus connue sous le sobriquet de Yaye Fall, a soutenu que le plaignant est son copain. Ils sont en couple depuis un an. Sur ce, elle accusera son complice Thierno Keïta d'avoir volé l'argent avant de lui demander de le garder. Ainsi, elle a fait croire au tribunal que c’est le jour des faits qu’elle a connu son acolyte, Thierno Keïta.

« L’argent était dans le véhicule et c'est Thierno qui m'a montré où il était rangé. On est parti en boîte et Ndiaga a dépensé 800 000 francs en offrant la moitié, avant de jouer le reste dans le casino. Khady nous a dit que Ndiaga est tombé sur un coup de 63 millions et que si on ne prenait pas notre part, on ne recevra rien. C’est ainsi que nous avons préparé un plan afin de voler l’argent », explique Yaye Fall.

À son tour, Thierno Keïta reconnaît être le complice, mais je n'ai pas ourdi le plan du vol. Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a requis l’application de la loi. Ainsi, la défense plaide une application extrêmement bienveillante de la loi. Car, précise la robe noire, les sommes dues ont été entièrement remboursées. Finalement, le juge a condamné les prévenus à 6 mois sursis et réserve les intérêts civils.