Vol de tissus au marché des Hlm : Daba Ndiaye et Oumy Fall risquent 2 ans de prison ferme

La quarantaine, Daba Ndiaye et Oumy Fall ont fait face hier au Tribunal des flagrants délits de Dakar pour avoir dérobé quatre paquets de tissus Getzner au préjudice de Moussa Sarr. Pour ces faits, elles risquent 2 ans de prison ferme. Elles seront fixées sur leur sort le 14 juin prochain. En effet, les faits ont eu lieu le 29 mai dernier. Les prévenues se sont présentées auprès du commerçant Moussa Sarr, établi au marché des Hlm où elles ont réussi à lui soustraire quatre paquets de tissu Getzner. Après avoir réussi leur premier coup, les voleuses sont revenues le lendemain, mais cette fois-ci, elles étaient accompagnées par Amina Hann. À l’intérieur de la boutique, Daba Ndiaye a fait tomber un coupon de Getzner avant de le cacher dans ses habits au moment où ses deux complices feignaient de marchander avec le commerçant. Cependant, l’un des vendeurs était en train de filmer l’action. C’est ainsi que Daba Ndiaye et Oumy Fall ont été interpellées avant d’être conduites à la police. La plus chanceuse, Amina Hann a pris la poudre d’escampette. À la barre, les mises en causes ont nié les faits qui leur sont reprochés. Convaincu de leur culpabilité, le ministère public a requis deux ans de prison ferme contre les prévenues pour vol en réunion. Me Iba Mar Diop qui assurait leur défense a plaidé la relaxe pure et simple pour Oumy Fall et une application bienveillante de la loi en faveur de Daba Ndiaye. Cette dernière est tombée en syncope au moment où son avocat intervenait. Grâce aux pandores qui ont volé à son secours, elle a retrouvé ses esprits. Au finish, les voleuses seront édifiées sur leur sort le 14 juin prochain.