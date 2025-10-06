Vol de nourrisson à Sédhiou : une vendeuse de petit-déjeuner démasquée in extremis à la sortie de l’hôpital


Vol de nourrisson à Sédhiou : une vendeuse de petit-déjeuner démasquée in extremis à la sortie de l’hôpital
L’hôpital régional de Sédhiou a frôlé le drame ce jeudi 3 octobre 2025. Une tentative d’enlèvement d’un nouveau-né, soigneusement planifiée mais déjouée à la dernière minute, a semé la panique dans le service de pédiatrie. Selon le quotidien Libération, la présumée voleuse, Aïssatou Coulibaly, âgée de 32 ans et vendeuse de petit-déjeuner, a été prise en flagrant délit alors qu’elle tentait de quitter l’hôpital avec le bébé dans les bras.

Une mise en scène digne d’un scénario

D’après les informations recueillies par Libération, la suspecte s’était introduite dans le service de pédiatrie où se trouvait F. Mané, une jeune mère de 24 ans dont le bébé de sexe masculin venait d’être admis pour des soins. En usant de ruse et d’un calme déconcertant, Aïssatou Coulibaly s’est liée d’amitié avec la maman, gagnant sa confiance en quelques heures.
 
Prétextant vouloir aider le personnel médical, elle aurait pris l’enfant en main, affirmant devoir l’emmener chez les infirmières pour “retirer la voie veineuse”. Une manœuvre bien rodée qui aurait pu se solder par un drame sans l’intervention vigilante du service de sécurité.
 

Les vigiles déjouent la supercherie

Alors qu’elle franchissait le portail de l’hôpital, les vigiles ont aussitôt remarqué des incohérences : les documents de sortie n’étaient pas au nom de la mère, et les frais d’hospitalisation n’avaient pas encore été réglés. Leur instinct a fait le reste.
Quelques secondes plus tard, la mère biologique, alertée par l’absence prolongée de son bébé, a surgi en hurlant : « Sama dóom ! Sama dóom ! » (“Mon enfant ! Mon enfant !”), semant la panique dans l’enceinte de l’hôpital. C’est à cet instant que les agents de sécurité ont intercepté Aïssatou Coulibaly, l’empêchant de disparaître avec le nourrisson.

Une enquête ouverte pour tentative d’enlèvement

 
Conduite immédiatement au commissariat central de Sédhiou, la mise en cause a été placée en garde à vue sur ordre du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Sédhiou. Une enquête a été ouverte pour déterminer ses réelles motivations et d’éventuelles complicités.
Selon Libération, l’affaire suscite une vive émotion dans la région, d’autant que de tels actes sont rares dans les établissements hospitaliers du Sud. Le directeur de l’hôpital a salué la réactivité des vigiles, soulignant que sans leur vigilance, le pire aurait pu se produire.
Lundi 6 Octobre 2025
