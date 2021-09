Vol de conteneurs au Port de Dakar : la femme d’un gradé de l’armée impliquée

Mansour Diop et ses complices dans le vol de conteneurs au port autonome de Dakar, voient les choses se corser. Ils ont bénéficié d’un retour de parquet. Une information judiciaire a été ouverte pour élucider ce dossier qui atterrit en instruction. Mais, une forte pression est exercée sur la justice pour desserrer l’étau autour de la bande à Mansour Diop. Hier, la journée a été très longue, pour certains magistrats du tribunal de grande instance de Dakar qui ont subi une pression énorme. Les appels téléphoniques sont venus de partout pour supplier les juges de mettre la pédale douce dans le traitement de l’affaire du vol de conteneurs de Maersk Line au port de Dakar.Selon nos confrères du journal « l’Observateur » une affaire pour laquelle Mansour Diop, patron de la société « Proxy », ses complices Ibrahima Diop, Momar Ndiaye, Badou Ndoye, Mariama Diop en sa qualité de directrice de la société ayant pour sigle « F.i.e.v », et l’entrepreneur Niyeu M. Gomis, sont arrêtés. Si ce dossier a suscité une telle importance en haut lieu, c’est parce que l’une des présumées complices est, d’après des informations de l’Observateur, « l’épouse d’un haut gradé de l’armée ». Le groupe a bénéficié, hier lundi, d’un second retour de parquet à la suite de celui obtenu vendredi dernier, suite à leur défèrement au parquet de Dakar par les limiers du commissariat de Bel-Air, pour association de malfaiteurs, vol commis en réunion avec usage de moyens roulants et recel de 11 conteneurs vides au préjudice de « Maersk Line ».L’information judiciaire ouverte devrait permettre à la justice de ratisser large, afin de mettre la main sur d’éventuels autres maillons des chaînes qui seraient de près ou de loin impliqués dans cette nébuleuse. Mais, renseignent des sources au sein du tribunal de grande instance de Dakar, « pour l’heure, aucun cabinet d’instruction n’a encore été désigné pour instruire le dossier. Conséquence, les mis en cause seront à nouveau présentés ce mardi matin, au parquet du tribunal de grande instance de Dakar, pour être fixés sur leur sort... »