Vol de bétail, autonomisation des femmes : Les assurances de Mimi aux populations de Koupentoum.

À Koussanar et Koupentoum ce dimanche, Aminata Touré a tenu à rassurer les populations de Koupentoum sur la ferme volonté du gouvernement du Sénégal à mettre fin au vol de bétail et de promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes dans ce département.