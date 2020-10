Vol d'ordinateurs à l'ADIE : Les mis en cause libérés après annulation de la procédure par la Chambre d'accusation.

Un rebondissement spectaculaire vient de se produire dans ce dossier. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a annulé hier jeudi la procédure intentée contre le gendarme Moussa Faye et Cie dans l'affaire de vol d'ordinateurs à l'Agence de l'Informatique de l'État (Adie).



Cette décision devrait aboutir à la libération des dix personnes écrouées, si l'on en croit le journal L'Observateur. L'enquête conduite par la Division des investigations criminelles (Dic) contre les présumés auteurs de cette série de vol vient de tomber à l'eau.



Cela fait suite à la requête des avocats du gendarme qui ont fait annuler la procédure. En fait, les conseils de la défense avaient sollicité l'annulation de cette procédure au motif que, selon les informations de L'Observateur, la Division des investigations criminelles (Dic) n'est pas habilitée à faire une enquête pénale militaire.



Et ils ont finalement obtenu gain de cause. Affaire à suivre...