Vol commis la nuit : en se rendant à l’université Assane Seck de Ziguinchor, l’étudiant Pape Diop atterrit en taule.

Les faits remontent au 25 janvier dernier, à 5 heures du matin, alors que le jeune apprenant venait de débarquer à Dakar, précisément, à Nord-Foire pour un escale après avoir quitté son village natal Thilogne pour rallier Ziguinchor. Il sera sur place accusé de vol et traduit à la gendarmerie.





Jugé ce 16 février, devant la barre du tribunal d’instance de Dakar, Pape Diop a nié les faits déclinés par le plaignant, Cheikh M. B. Thiam qui l’accuse du vol de son ordinateur Hp Pro i7 renfermant ses données précieuses.





« Je l’ai aperçu prendre l’ordinateur par devers la fenêtre du balcon au premier étage de mon appartement avant de le lancer par terre pour ensuite sauter et disparaître », a expliqué la partie civile qui renseigne reconnaître la silhouette de son voleur.





« Il portait un short mais je n’ai pas réussi à voir son visage. Dès qu’il a sauté, je l’ai poursuivi jusqu’à côté d’un bar qui se trouve près de chez moi. Juste à côté, il y’a un vendeur de café. Je lui ai demandé s’il n’avait pas aperçu un passant, il m’a répondu par la négative. C’est après des moments d’attente que je l’ai revu venir payer sa dose de café et j’ai pu l’identifier grâce au short qu’il avait enfilé », a confié Cheikh A. B. Thiam.



« Je l’ai interpellé pour lui demander de me restituer l’ordinateur mais il a nié l’avoir dérobé c’est après que j’ai décidé de le conduire à la gendarmerie », a-t-il ajouté.



Interpellé sur les allégations de la partie civile, le mis en cause dément et donne sa version des faits.



« Les allégations tenues ici sont fausses. Le monsieur m’a trouvé en train de boire une tasse de café chez le vendeur pour m’accuser de vol. Ce jour, je revenais de voyage et je devais passer la nuit chez un ami à Nord-Foire. Mon tort, c’est d’avoir cherché à joindre celui-ci en vain et pour gagner du temps je suis parti me payer une tasse de café », dira l’étudiant.





À la question de savoir ce qui l’a amené à passer dans le coin, Pape Diop prétexte être passé dans la cité pour marquer une pause.





« J’étais parti pour les élections locales à Thilogne et pour rentrer je suis passé à Dakar pour un escale afin de passer la nuit chez un ami avant de poursuivre ma route vers l’université Assane Seck de Ziguinchor », s’est-il dédouané.





Pour le plaignant, le jeune homme est bel et bien son voleur. Il a insisté sur la restitution de sa machine qui, relève-t-il n’est pas estimable en espèce, car renfermant des données sensibles et reste également son outil de travail.





Dans les débats d’audience, le parquet a invité la juridiction à se conformer à la loi pénale pour trancher l’affaire.



La défense pour sa part a orienté sa plaidoirie sur l’absence de preuve matérielle impliquant son client.





« Il n’y aucun élément qui peut attester de la culpabilité du prévenu. Le vol s’est déroulé à une heure où il faisait encore sombre. Si le sieur Pape Diop était l’auteur, il aurait au moins trouvé la machine avec lui ce qui n’est pas le cas. Mon client a toujours nié être l’auteur du vol », a confié un des conseils de l’étudiant.





Me Aly Kane a également appuyé la thèse. Selon lui, l’infraction qui est commise ne peut en aucun cas être reproché au sieur Diop.





« Notre client a quitté Thilogne, le 24 février et est arrivé dans la nuit du 25 à Dakar et on l’accuse sur place de vol alors qu’il attendait tranquillement dans son coin pour espérer joindre son ami chez qui il devait passer la nuit. C’est un étudiant qui a un avenir à préserver donc je vous demande de le relaxer purement et simplement », a plaidé l’avocat.







Dans son verdict, la cour a déclaré l’étudiant innocent des faits qui lui sont reprochés et a prononcé sa relaxe au bénéfice du doute...