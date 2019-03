Vol chez Cheikh Sidy Moctar Mbacké aux HLM : Les malfaiteurs identifiés

On connait maintenant l’identité des malfaiteurs qui ont attaqué le domicile du défunt Khalife général des mourides Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké. Selon source A, huit (8) membres de la bande ont été arrêtés par la Sûreté urbaine.



Il s’agit d’une dizaine d’individus de nationalité guinéenne, qui habitent tous à la Cité « Imbécile ». Ils opéraient également au marché des Hlm et ont pu récolter au cours de leurs braquages une centaine de téléphones portables et 6 millions de francs Cfa. Faisant usage d’armes à feu, ils ont blessé trois vigiles au cours de leurs opérations.



Huit d’entre eux ont été arrêtés et les deux autres membres du gang ont quitté le pays dès qu’ils ont su qu’ils étaient traqués.