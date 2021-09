Vol à main armée et viol à Darou Ndoye / Méouane : Les 11 assaillants arrêtés en posssesion de 5 pistolets.

Aussitôt après leur forfait, la bande de 11 personnes qui étaient entrées par effraction au "Complexe agro touristique de Darou Ndoye dans l'arrondissement Méouane (Tivaouane), a été mise hors d'état de nuire par les hommes du commandant Dièye qui n'ont presque pas chômé.



Le lendemain du drame, trois personnes avaient déjà été interpellées pour les besoins de l'enquête dont un employé dans ledit campement. Sous le feu roulant des pandores, ces derniers ont finalement vendu la mèche pour dénoncer le reste de la bande. Les onze personnes ayant participé à cette attaque ont été appréhendés dont le cerveau de la bande, les présumés auteurs du meutre et du viol de la dame, ainsi que des récidivistes recemment élargis de prison. Lors de la perquisition, cinq pistolets artisanaux ont été trouvés par devers eux.



Pour rappel, les faits se sont produits dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 août 2021. Une dizaine de malfrats armés de coupe-coupe et de pistolets artisanaux avait fait irruption vers les coups de 3 heures du matin au campement agro touristique de Darou Ndoye. Après avoir attaqué le propriétaire et violé son épouse, les assaillants ont emporté 30 000 FCFA et des habits.



Avant de s'enfuir, les malfrats s'en sont pris aux deux voisins venus à la rescousse des victimes. L'un a été grièvement blessé. L'autre victime a quant lui, mortellement reçu une balle à l'abdomen. Il finira par rendre l'âme au moment de son évacuation à l'hôpital Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Les onze assaillants ont été déférés à la Maison d'arrêt et de correction de Thiès...