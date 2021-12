Vol à l'occasion du service à l'hôtel Faidherbe : Un jeune ivoirien risque 2 ans de prison dont 2 mois ferme.

Sur les faits, suite aux vols répétitifs au sein de l'hôtel Faidherbe, le directeur de l'exploitation dudit hôtel a donné des instructions fermes au vigile consistant à fouiller tout le personnel de l'hôtel à la descente. Ainsi, à la date du 1er décembre 2021, une fouille effectuée a permis de découvrir du matériel appartenant à l'hôtel dans le sac du prévenu Ismaïla Fofana.



Devant les enquêteurs, il a avoué son forfait avant de préciser que l'ensemble du matériel qu'il a pu subtiliser se trouve chez lui.



Interrogé sur les faits, le mis en cause avoue : " J'ai travaillé dans l'hôtel depuis une semaine. Et je reconnais avoir soustrait des objets dans l'hôtel. "



L'avocat de la partie civile a reconnu la bonne foi du prévenu et sollicite qu'il soit condamné à telle peine qui plaira au procureur. Suffisant pour le parquet de requérir une peine d'emprisonnement de 2 ans dont 2 mois ferme.



Assurant sa propre défense, le mis en cause demande la clémence du tribunal. Finalement, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 17 décembre 2021.