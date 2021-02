Vol à l'arrachée à Ouest-Foire : l'un des présumés auteurs s'est marié la veille de son arrestation.

Il aura fallu moins d'un mois pour les policiers de la Division des investigations criminelles (DIC) pour mettre la main sur les auteurs présumés du vol à l'arrachée dont a été victime un tenancier d'un point Orange Money à Ouest-Foire.



Selon les informations obtenues par Dakaractu, B. S alias "Sa Thiès" et son complice présumé surnommé Touty ont été mis aux arrêts le lundi 8 janvier, dans la banlieue dakaroise.



Fait cocasse, la veille, B. S appelé "Sa Thiès" par les siens se mariait. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était filé par des policiers qui avaient fini de le localiser après un travail de fourmi facilité par les éléments de preuve rassemblés à son encontre. La question qui mérite d'être posée c'est de savoir s'il a utilisé l'argent dérobé pour les besoins de son mariage dont les photos auxquelles Dakaractu a eu accès confirment le caractère faste ? On le saura dans les prochains jours.



Les deux malfaiteurs ont utilisé un scooter pour leur larcin qui leur a permis de déposséder le nommé Babacar Fall de 6 millions de FCFA qu'il s'apprêtait à déposer à la banque.



Contacté par Dakaractu, la victime de vol confirme l'arrestation de ses bourreaux qui sont actuellement en garde à vue à la Division des investigations criminelles. Ils devraient être incessamment déférés et jugés pour vol à l'arrachée avec moyen de locomotion. Babacar Fall compte aller jusqu'au bout pour récupérer l'argent qu'il a gagné dignement.