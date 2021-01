Vol à l'arrachée à Ouest-Foire : Le gérant d'un point OrangeMoney délesté de 6 millions FCFA par des scootéristes.

Ce jeudi 21 janvier vers 09 heures, le nommé Babacar Fall qui tient un point de vente Orange à Ouest-Foire, plus précisément sur la chaussée de la rue connue sous le nom de Waly Seck a eu la surprise de sa vie. Deux individus qui circulaient à bord d'un scooter lui ont volé son sac qui contenait pas moins de 6 millions de francs CFA, selon les témoignages recueillis par Dakaractu.



Les malfaiteurs ont agi avec une rapidité qui fait penser qu'ils ont eu le temps d'observer les gestes et faits de Babacar Fall. C'est du moins la conviction de Serigne Modou Sakho qui a confié à Dakaractu avoir assisté à la scène.



À l'en croire, les malfrats ont exploité le point de faiblesse de la victime qui n'y a vu que du feu. Mais Babacar Fall n'est qu'une victime de plus. « Il y a quelques jours, on m'a volé mon téléphone dans ma boutique», se désole Modou Sakho. Pour sa part, Sohibou Tall déplore la recrudescence des cas de vol constatés à Ouest-Foire. Une situation préoccupante qui nécessite un renforcement de la sécurité dans ce quartier dakarois.



Selon les informations de Dakaractu, Babacar Fall a déposé une plainte à la section de recherches de la gendarmerie de Colobane.