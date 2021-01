Vol à l'arrachée à Ouest-Foire : Babacar Fall retrouve son sac qui contenait son argent et quelques-unes de ses pièces.

Alors qu'il s'apprêtait à déposer son argent à la banque, Babacar Fall qui tient son point de transfert d'argent et vente de carte de crédit à Ouest- Foire a été surpris par une bande de malfaiteurs qui lui ont arraché son sac contenant pas moins de sept millions de francs.



Dakaractu qui s'est rendu ce matin sur les lieux, a appris que le sac contenant l'argent a été retrouvé à la plage de Ngor avec quelques pièces, mais sans aucun franc.

Une information confirmée par la victime Babacar Fall.



"C'est quelqu'un qui m'a appelé pour me dire qu'il a ramassé mon sac contenant ma pièce d'identité ainsi que quelques pièces. Sur ma pièce d'identité j'avais mentionné mon numéro de téléphone. C'est peut-être ce qui a permis de retrouver le sac", a confié Babacar Fall à Dakaractu.



La victime dit avoir saisi par une plainte la brigade de recherche de Colobane et la gendarmerie de la Foire pour retrouver ces malfaiteurs et son argent...