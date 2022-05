Vol : Saliou Cissé se fait passer pour un plombier, entre dans un appartement et dérobe des bijoux en or.

Devant le prétoire, le prévenu avoue avoir été dans le domicile de la dame, mais n'a rien volé. "Je n'ai pas pris les chaînes. Mon ami Lamine Mbengue m'avait contacté pour que j'aille dans l'appartement de la dame Marième Ba parce que cette dernière avait un problème d'eau. Quand, je suis rentré dans l'appartement, la dame m'a conduit dans la cuisine, mais j'avais constaté qu'il n'y avait pas problème. Ainsi, je lui ai demandé de me montrer sa salle de bain, là-bas l'eau du robinet coulait doucement. C'est par la suite que je me suis rendu compte que je me suis trompé", se défend-il.



À son tour, la plaignante a fait savoir que le mis en cause lui a fait savoir que ce sont ces voisins situés au rez-de-chaussée qui lui ont recommandé de venir voir le branchement de l'eau. " En toquant ma porte, il m’avait fait savoir que c'est lui qui avait confectionné le bâtiment. Par la suite, je l'ai fait entrer. Après avoir constaté qu'il n'y avait pas de problème, je l'ai raccompagné et moi, je suis partie à la boutique. À mon retour, je l'ai surpris avec ma voisine d'en bas qui le taxe de voleur. Tout de suite, j'ai pensé à mes deux chaînes en or que j'avais laissé sur le chevet de mon lit. Quand j'ai vérifié les bijoux avaient disparu. Ce jour-là, on a cherché dans les parages, mais il avait pris la fuite avant d'être aperçu au Rond-point de l'Unité 25 des Parcelles Assainies", narre-t-elle.



Mis devant le fait accompli, il continue de nier avoir pris les bijoux de la partie civile d'une valeur de 192.000 francs Cfa. Invité à faire son réquisitoire, le parquet a requis une application de la loi pénale.



Assurant sa propre défense, le prévenu Saliou Cissé demande pardon et promet de payer à la dame Aïda Diop la somme due.



Le Tribunal en rendant son verdict a déclaré Saliou Cissé coupable avant de le condamner à 3 mois de prison ferme assorti d'une amende de 192.000 francs Cfa.