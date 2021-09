Du nombre des passagers qui ont pris part au vol inaugural de la ligne Dakar-New-York-Washington, le Directeur général de l’Agence sénégalaise de la promotion touristique (Aspt) s’est félicité de ce pas de géant posé par Air Sénégal. ‘’C’est un important pas qui vient d’être posé. Ce vol inaugural est très important pour les acteurs du secteur touristique mais également pour l’économie nationale’’, a déclaré Pape Mahawa Diouf.



À la tête de l’Aspt, M. Diouf a souligné que ‘’les États-Unis d’Amérique sont un important marché touristique’’. Et que ‘’cette nouvelle ligne est un appel à la reconquête de ce continent-là comme marché touristique’’, pour ses collaborateurs et lui qui ont pour mission de booster le secteur touristique. ‘’C’est tout le sens de notre déplacement aux côtés d’Air Sénégal pour justement rencontrer des acteurs touristiques, des tours opérateurs, des agences de voyages, des communautés religieuses spirituelles, la communauté afro-américaine, la presse spécialisée… C’est vous dire que c’est un rendez-vous très important que vient de donner Air Sénégal. Ce vol inaugural à destination de New-York et de Washington aide à la promotion touristique’’.







Pour montrer l’importance de cette nouvelle ligne aérienne, il a annoncé l’engagement de tous les acteurs. ‘’Tous les acteurs politiques vont se mobiliser pour faire en sorte que cette destination soit le signal qui annonce la reconquête du marché américain, en particulier pour le tourisme. Une destination pour le public américain’’.



D’ailleurs, lors de cette mission américaine de la délégation, il est relevé, dans le programme de cette mission des séances de travail de l’Aspt. C’est dans ce cadre qu’il faut intégrer le point de presse conjoint d’Air Sénégal et de l’Apit au Watergate Hôtel, ce jeudi 2 septembre. Une rencontre qui se veut pour cibles, les missions diplomatiques, des invités institutionnels, des organismes, des responsables de communautés, président d’associations communautaires du Sénégal et aussi des pays desservis. Une autre activité de l’Aspt est également prévue à New-York. Il s’agit d’une rencontre pour une présentation de la destination Sénégal, au Rockfeller Plaza, a appris Dakaractu.