Voix et leadership féminin : 40 organisations féminines autour d'un atelier pour élaborer de meilleurs offres de services.

À la suite de nombreux constats effectués sur les pratiques et les travaux des organisations féminines, le projet voix et leadership féminin est initié par le CECI (Centre d’études et de coopération internationale) pour une meilleure structuration et afin de mieux ordonner le travail de ces organisations féminines.

Ainsi, dans le cadre d'une plateforme Zoom, la direction a tenu un atelier portant sur l'identification des priorités d’actions et des approches à privilégier en matière d’offre de services. Cette activité entre dans le cadre de l’accompagnement des organisations de la société civile féminine. L’atelier qui regroupe environ 40 organisations féminines, se focalisera également sur la planification et l'élaboration d’initiatives pluriannuelles d’offre de services, inspirées d’approches innovantes. Elle se déroule du 27 au 28 juillet...