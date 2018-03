( VIDEO ) Voici la liste des 30 Lions convoqués pour les deux matches amicaux face à l'Ouzbékistan et la Bosnie

Aliou Cissé vient de dévoiler une liste de 30 joueurs pour les deux matches amicaux du mois de mars. Les adversaires : l'Ouzbékistan (le 23 mars) et à la Bosnie (le 27 mars). Comme d'habitude, Dakaractu vous propose la liste In Extenso...



Liste des 30 Lions





Gardiens : Abdoulaye Diallo (Stade Rennais-France), Khadim Ndiaye (Haroya AC-Guinée), Alfred Gomis (Spam 2013-Italie), Pape Seydou Ndiaye (Asc Jaraaf-Sénégal)





Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Ssc Naples-Italie), Lamine Gassama (Alanyaspor-Turquie), Moussa Wagué (Kas Eupen-Belgique), Fallou Diagne (Metz-France), Papy Djilobodji (Djon-France), Youssouf Sabaly (Bordeaux-France), Pape Ndiaye Souaré (Cristal Palace-Angleterre) , Armand Traoré (Cardiff City-Angleterre)





Milieux de terrain : Pape Alioune Ndiaye (Stock City-Angleterre), Cheikh Tidiane Ndoye (Birmingham City-Angleterre), Cheikhou Kouaté (West Ham-Angleterre), Idrissa Gana Guèye (Everton-Angleterre), Salif Sané (Hanovre 96-Allemagne), Alfred Ndiaye (Wolverhampton Fc-Angleterre), El Hadj Assane Dioussé (As Saint Étienne-France), Henri Saivet (Sivasspor-Turquie)





Attaquants : Keita Baldé (As Monaco Fc-France), Ismaila Sarr (Stade Rennais-France), Moussa Sow (Bursasport-Turquie), Moussa Konaté (Amiens Sporting club-France), Opa Guette (Metz-France), Sadio Mané (Liverpool-Angleterre), Diafra Sakho (Stade Rennais-France), Mbaye Hamady Niang (Torino-Italie), Santy Ngom (Nantes-France), Baye Oumar Niass (Everton-Angleterre), Mame Biram Diouf (Stock City-Angleterre)