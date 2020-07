Voeux de Tabaski : Le ministre Aly Ngouille Ndiaye recommande le respect des gestes barrières.

Dans son message de vœux à l’occasion de la Tabaski, le ministre de l'intérieur a renouvelé ses recommandations au respect des gestes barrières pour se protéger du coronavirus. « J’en profite pour vous rappeler que la Covid-19 est toujours là. À cet effet, je vous recommande de respecter les gestes barrières pour préserver tous vos proches. Qu’Allah nous préserve », a écrit l’autorité.



Aly Ngouille Ndiaye a, par ailleurs, adressé ses vœux à l'ensemble des sénégalais en ce jour de célébration de l’Aïd El Kébir. « En ce jour célébrant le Sacrifice d’Ibrahim (as), je viens implorer votre pardon tout en vous accordant par avance le mien. Qu’Allah SWT dans sa miséricorde infiniment immense accepte pour nous tous et toutes nos sacrifices et qu’IL nous gratifie des bienfaits promis aux croyants ayant sacrifié à ce rituel », a prié Aly Ngouille Ndiaye