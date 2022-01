Vivre ensemble et cohésion sociale : L'engagement du président Macky Sall qui promet « d’y consacrer toutes (ses) forces »

Si l’on en croit le Chef de l’État, si nous voulons être dignes de nos anciens, notre responsabilité, ce qui fera notre mérite et notre honneur, c’est d’entretenir ce patrimoine commun, et de l’offrir en viatique à nos enfants.



Il est persuadé que de génération en génération, cette nation doit rester toujours debout, plus unie et plus forte. « Pour ma part, je continuerai d’y consacrer toutes mes forces, pour que vive le Sénégal, dans la paix, la stabilité et la prospérité », a-t-il assuré.



Le président Sall se félicite du fait que l’année qui s’annonce verra notre pays assurer la Présidence en exercice de l’Union Africaine. « C’est un honneur pour le Sénégal », a-t-il salué



« Mais surtout une responsabilité que nous assumerons en ayant à cœur la défense des intérêts de notre continent, dans l’esprit panafricaniste qui a toujours animé notre diplomatie », a ajouté le président Macky Sall.