Visite précampagne agricole à Kolda : Aly Ngouille Ndiaye (MAERSA) en contact avec les producteurs pour une agriculture résiliente...

En précampagne agricole, le ministre de l'agriculture Aly Ngouille Ndiaye a visité la région de Kolda, ce dimanche 14 mai. Ainsi, il s'est rendu sur le chantier du siège de la Sodagri, à l'ISRA, à l'unité de transformation céréalières de Fatou Ndiaye. Mais également, il a visité les infrastructures hydroagricoles réalisées par le PROVAL/CV dans la vallée de Léba de la commune de Médina El Hadj (Kolda) avant de faire cap dans la ferme des jeunes de Saré Madihou de la commune de Bignarabé (département de Médina Yoro Foula).

À cet effet, cette visite va permettre au ministre de l'agriculture de bien préparer la campagne agricole 2023/2024 comme la mise en place des intrants. Mais également, cela a été un moyen pour lui de prendre langue avec les acteurs du secteur de la région.

À en croire Aly Ngouille Ndiaye, "nous avons visité à Kolda le chantier du siège de la Sodagri qui est une vieille doléance. En ce sens, nous pensons que les travaux vont bientôt finir pour permettre au président de la République de pouvoir l'inaugurer lors de son prochain passage. Nous avons aussi visité l'ISRA où nous avons découvert un énorme potentiel concernant le cheptel et l'arboriculture. C'est pourquoi, nous encourageons le directeur de l'ISRA à continuer dans cette lancée."

Dans la foulée, il précise : "dans la vallée de Léba, nous avons été surpris avec beaucoup d'enthousiasme d'entendre les populations faire état de leur satisfaction avec les réalisations du PROVAL/CV."

Devant le ministre, les producteurs n'ont pas manqué de formuler des doléances comme le matériel agricole, le matériel poste-récolte et la formation entre autres. Et toutes ces interrogations des producteurs demeurent pour une meilleure prise en charge des questions de souveraineté alimentaire. Et aujourd'hui, avec l'exploitation des 171 hectares de la vallée de Léba, les migrations irrégulières, le chômage, la famine vont être considérablement réduits avec les productions records. Ainsi, la coopérative avec le tracteur remis par le PROVAL/CV a permis l'achat d'une batteuse d'arachide générant des retombées énormes pour elle.

À celà, ajoute le ministre, "nous disons aux jeunes de bien s'approprier des projets agricoles de l'État comme le PROVAL/CV pour en bénéficier. En ce sens, nous voyons qu'il y a un potentiel énorme à exploiter comme le cas de cette ferme à Bignarabé tenue par les jeunes..."

Dans cette dynamique, le ministre a rassuré les producteurs pour la mise en place des semences et de l'engrais pour un bon déroulement de l'hivernage 2023.

C'est une visite qui a permis au ministre d'exprimer sa satisfaction dans les efforts d'autosuffisance alimentaire en céréales et viande de l'ISRA. Ainsi, à l'ISRA de Kolda ce ne sont pas moins de deux cents têtes de bœuf d'une race améliorée qui ont été présentés à ce dernier.

Durant cette tournée, les femmes de l'unité de transformation céréalières de madame Fatou Ndiaye de Sikilo, ont reçu le ministre de l'agriculture. Ici portant la parole des femmes, Fatou Ndiaye appelle le ministre à les appuyer davantage dans l'acquisition de matériel pour une production record et de formation...