Visite officielle / Sénégal – Afrique du sud : Le président Macky Sall annonce de nouveaux accords et salue l’engagement du «combattant» Ramaphosa…

En visite officielle au Sénégal, depuis dimanche dernier, le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa a été reçu en audience, ce mardi, au palais de la République par son homologue Sénégalais, le président Macky Sall. Soulignant la participation effective de Mr Ramaphosa en qualité d’invité d’honneur, au 7ème Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, le chef d’État sénégalais de rappeler la longue et rayonnante relation diplomatique qui a toujours existé entre les deux pays.



À ce propos, il a souligné l’importance de cette coopération bilatérale, entre autres, par le fait que l’Afrique du Sud qui est un partenaire d’une grande importance, est le seul pays africain membre au G20. De même, à l’issue de leur entretien en tête à tête, il a été annoncé la signature de nouveaux accords à l’occasion de la prochaine grande session de la commission mixte, et la mise en œuvre du protocole d’accord militaire, notamment dans le domaine de la formation, de l’industrie de défense, de l’acquisition d’équipements et des échanges de renseignements.



Rappelant les échanges culturelles datant de plus de 30 ans d’existence entre les deux pays, le président Macky Sall a évoqué la fameuse « conférence de Dakar » en 1987 à Gorée. En effet, à la fin l’Apartheid, la Conférence de Dakar de 1987 avait alors permis pour une première fois, de manière organisée au Congrès national africain (ANC) de rencontrer des «Afrikaners» venus de l’Afrique du Sud. D’ailleurs les deux chefs d’État seront en visite sur l'île de Gorée, ce mardi après-midi. L'ile Goréenne étant jumelée à Robben Island (Afsud) depuis plusieurs années...



Notons qu’au cours de son séjour au Sénégal, le président Sud-africain a reçu le titre de Docteur Honoris Causa de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad.)