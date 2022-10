Visite officielle : Entre la construction annoncée d’une autoroute et d’un centre de formation pour les jeunes, les belles promesses de Macky Sall à Tivaouane…

En effet, entre la construction annoncée d’un centre de formation pour les jeunes, et celle d’une autoroute qui traversera Tivaouane, le chef de l’État prévoit de vastes chantiers très prochainement.

Tout a commencé quand Serigne Mouhamadou Mansour Sy ibn Dabakh, qui s’exprimait au nom du khalife général des Tidianes, a soulevé ladite doléance… « Nous savons que vous faites beaucoup pour la modernisation des cités religieuses, les efforts que vous déployez sont notables. Mais, je voudrais que vous fassiez de la formation des jeunes issus des écoles coraniques, une de vos priorités. Ceux qui ne peuvent pas aller jusqu’à l’université, pourront ainsi être formés en bonne et due forme sur le plan professionnel. Et ainsi avoir un métier et donc un travail décent… »

À cette requête, le président Macky Sall répondra favorablement en ces termes : « Je tenais à vous informer que nous avons décidé de construire ici à Tivaouane, un centre de formation professionnelle. D'ailleurs, notre volonté est de construire ces centres de formation au niveau des 46 départements. Les fonds sont déjà là… »

Comme pour emboîter le pas du chef de l’État, le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, dira que l’on peut considérer que le terrain où il sera construit est déjà disponible.

En outre, le chef de l’État promet qu’une nouvelle autoroute qui partira de Dakar (Dakar, route des Niayes, Notto Gouye Diama et Louga), pour passer dans Tivaouane, sera bientôt en construction.



De ce fait, le président Sall annonce que la ville sainte sera desservie par deux autoroutes qui vont davantage contribuer au développement économique et à l’accessibilité de la ville.