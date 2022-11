Visite intercommunale : Ahmed Aidara et Racine Talla conjuguent leurs efforts pour l'émergence de la Ville de Guédiawaye

Dans le cadre de l'intercommunalité, le maire de la Ville de Guédiawaye, Ahmed Aïdara a rendu visite à son frère Racine Talla, maire de la commune de Wakhinane Nimzatt. Ceci constitue une visite de courtoisie et de travail des deux maires qui optent pour travailler ensemble sur des sujets d'intérêt commun et des questions transversales, mais également sur les grands dossiers. Ainsi, ils comptent faire le plaidoyer auprès des plus hautes autorités de l’État.



Lors de son allocution, le maire de la commune de Wakhinane Nimzatt estime que les cinq (5) communes de la Ville de Guédiawaye doivent se doter d'un plan de développement communal parce que cela va permettre au maire de la ville, non seulement de voir la spécificité de chaque commune, mais aussi de voir comment créer les synergies pour une rationalisation des interventions, donc une plus grosse efficacité. "Notre rôle est de satisfaire les besoins des populations et pour y arriver, il faut les identifier", indique-t-il.



Selon Racine Talla, l'intercommunalité est un outil, mais elle ne marchera pas sans la volonté affirmée des acteurs...