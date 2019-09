Visite guidée de la Sodagri dans les vallées rizicoles de Kolda : de la crainte à l’espoir.

La Sodagri a effectué une visite dans les parcelles de riz dans les vallées pour constater l’état du riz pluvial. C’est un riz en épiaison qui a été trouvé dans ces vallées de Djida Mariatou, Boussi Mballo, Diamboucombo, Poussan entre autres. Mais, il faut noter que quelques-uns continuent de faire le repiquage. Et aujourd’hui, la crainte suscitée naguère par le retard des pluies fait place à l’espoir.



Alpha Bocar Baldé, DG de la Sodagri d’annoncer : « après notre visite dans toutes ces vallées, nous sommes très satisfaits de l’état du riz. Et nous avons vu que le doute qui avait été observé pendant le retard des pluies fait place aujourd’hui à de l’espoir. En témoigne, la lueur d’espoir que je vois à travers les visages des productrices. Et si la pluie continue à ce rythme, nous avons beaucoup d’espoir pour les récoltes. Avec les changements climatiques, nous devons trouver des variétés qui s’adaptent et faire tout pour que les semences, les intrants et le matériel arrivent à temps. Pour l’autosuffisance en riz, les vallées sont stratégiques car l’eau est présente et en termes d’aménagement, elles ne sont pas couteuses. C’est pourquoi, nous pensons que les femmes peuvent contribuer beaucoup à l’autosuffisance en riz » .



Souleymane Diallo, chef d’antenne de Tamba, Kédougou et Vélingara de préciser : « nous sommes ici pour accompagner les producteurs et nous espérons de visu de bonnes récoltes. En ce sens, nous comptons aménager les vallées de Saré Wagna à Ouassadou avec le programme tiers-sud, y aménager aussi des périmètres maraichers. »



Fatou Mané, productrice de la vallée de Temento de dire : « je me réjouis de la visite du DG dans nos périmètres Je pense qu’il est important de venir s’enquérir de la situation des producteurs pour voir aussi si les intrants, semences et matériel sont bien utilisés. Et le travail qu’il a vu dans notre vallée d’après son propos le rassure. Nous voudrions que la Sodagri améliore encore notre travail surtout en magasin de stockage même si elle a beaucoup pour nous. En un mot, nous ne pouvons que saluer les efforts déployés par la Sodagri car aujourd’hui, nous mangeons à notre faim, nous nous soignons avec nos familles, scolarisons nos enfants grâce à la reprise de la riziculture pluviale. »