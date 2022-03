Visite du vice-ministre iranien des affaires étrangères à Dakar : une nouvelle feuille de route des relations irano-sénégalaises déclinée.

Le vice-ministre iranien des affaires étrangères, Saeid Khatibzadeh a entamé depuis le 26 mars, une tournée africaine. Le Sénégal est la première étape de ce périple qui conduira l’officiel iranien au Ghana et en Sierra Leone.



À l’occasion d’un point de presse qu’il a donné après son audience avec le président de la République du Sénégal, Saeid Khatibzadeh a magnifié les relations diplomatiques entre les deux pays. Des liens qu’il faut raffermir en raison de l’importance du Sénégal avec lequel la République Islamique d’Iran partage beaucoup de choses. Ce raffermissement passera par un échange permanent entre les autorités. C’est à ce titre que le vice-ministre a rencontré le ministre de la Culture du Sénégal.



Selon Saeid Khatibzadeh, il a profité de l’occasion pour inviter le ministre sénégalais en Iran pour un séjour dont l’objectif sera de voir les voies et moyens de renforcer les liens culturels entre les deux pays. C’est en tout cas la nouvelle feuille de route du nouveau gouvernement issu de l’élection du président Ebrahim Raissi.



Il a été remarqué que malgré les potentialités, des obstacles sont à surmonter. Le vice-ministre iranien des affaires étrangères estime que ces obstacles sont déjà d’ordre cognitif et qu’il est important de les contourner de manière graduelle. Il plaide pour que des mécanismes soient activés pour arriver à redynamiser les relations, en terme d’échanges économiques. Pour lui, il est important que des accords soient trouvés pour permettre aux investisseurs iraniens de gagner des parts de marché au Sénégal.