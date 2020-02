Visite du secrétaire d'État américain au Sénégal : Les raisons du choix du Sénégal.

L'ancien Directeur de la CIA est en visite actuellement à Dakar pour 2 jours. Avec cette tournée Africaine de 5 jours, le secrétaire d'État Américain a privilégié Dakar pour d'abord rappeler les relations soutenues qu'entretiennent les deux pays depuis 60 ans. "Cette année 2020, marque historiquement les 60 de relations durables entre les États Unis et le Sénégal", comme aime le rappeler d'ailleurs le chef de la diplomatie américaine.



L’une des motivations qui marquent le choix du pays de la Téranga serait liée à "la stabilité du pays et aussi son attachement aux valeurs intrinsèques de la démocratie et aux libertés", comme l'a signalé Washington.



On remarquera également l'aspect sécuritaire avec ce qualificatif qui est collé au Sénégal, à savoir le "rempart absolu" de la sous région souvent confrontée à des menaces terroristes.



Mike Pompeo va donc présentement faire face à la presse avec le ministre sénégalais des affaires étrangères pour parler de ces questions qui interpellent les États Unis et le Sénégal et davantage conforter leur coopération économique et sécuritaire...