Visite du secrétaire d'État Américain au Sénégal : Les premières images de Mike Pompeo à Dakar (Photos)

Durant deux jours, le secrétaire d'État Américain Mike Pompeo sera en territoire Sénégalais. Une série de visites et de signatures de protocoles d’accord ont été faites entre les deux pays liés par longue relation de coopération (1961 à nous jours...) Ce dimanche 16 février 2019, le secrétaire a débuté son marathon avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott qui l'a accueilli ce matin, dans un hôtel de la place, à l'occasion de la signature de plusieurs accords de partenariat. La délégation devait it faire cap ensuite vers le ministère des affaires étrangères...