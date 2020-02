Visite du secrétaire d'État Américain Mike Pompeo au Sénégal : Signature d'accords de partenariat entre le secteur privé national sénégalais et américain.

Le Secrétaire d'État américain Mike Pompeo est officiellement à Dakar pour les besoins d'une visite de 48h dans la capitale Sénégalaise. Il a été reçu, ce dimanche 16 février par le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, dans un hôtel de la place. Une visite qui intervient après celle du Premier ministre Canadien, Justin Trudeau.



Pour en revenir au séjour du secrétaire d'État américain Mike Pompeo, c'est dans un cadre extrêmement sécurisé avec notamment un dispositif sécuritaire très pointu et un protocole respecté à la lettre, que le tout s'est déroulé, en présence de plusieurs autorités sénégalaises dont les directeurs généraux de la Sénélec Papa Mademba Bitèye, du Fonsis Papa Demba Diallo, de l’Ageroute Ibrahima Ndiaye etc... Tous étaient de la cérémonie pour parapher des accords de partenariat entre le secteur privé national et le secteur privé américain, concernant divers secteurs. Nous y reviendrons...