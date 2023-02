Visite du président français en Afrique: Emmanuel Macron mise sur la nécessité d’avoir une politique «plus simple» et «plus lisible»

Le président de la République de la France, Emmanuel Macron a présenté, ce 27 février à l’Élysée, les orientations de sa politique africaine pour les années à venir. C’est un discours annonciateur d’une tournée qu’il entend effectuer en Afrique notamment au Gabon, en Angola, au Congo et en RDC, prévue du 1er au 5 mars prochain.



Le Président français, Emmanuel Macron a décliné ses objectifs axés principalement sur le partenariat entre la France, l’Europe et le continent africain. Pour lui, il relève d’une nécessité d’avoir une politique en Afrique plus «simple» et plus «lisible». Il s’agit pour Emmanuel Macron de «mieux travailler l’ensemble des administrations de l’Etat de ses partenaires, mais avoir une politique qui associe pleinement les entrepreneurs, les innovateurs, les sportifs les artistes les scientifiques dans cette politique. Qui a vocation de ne pas être simplement de gouvernement à gouvernement mais qui doit traiter avec la société civile de différents pays d’Afrique», a-t-il fait savoir.





Le Président français, qui renseigne avoir effectué 17 déplacements dans 21 pays d’Afrique dans le passé, a confié en retirer une seule exigence, celle de faire «une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l’histoire traitée en même temps et dans l’urgence une somme de défis vertigineux».





Dans sa visite de 5 jours en terre africaine, Emmanuel Macron entend orienter ses objectifs sur les «défis sécuritaires, climatiques au défi démographique avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut offrir, proposer un avenir pour chacun des Etats africains».



«Consolider des Etats et des administrations; investir massivement dans l’éducation, la santé, l’emploi, la formation, la transition énergétique tout cela en étant confronté davantage que d’autres à la pression du changement climatique et de ses effets, à l’offensive du terrorisme, au choc économique, sanitaire et géopolitique», a-t-il listé.



Emmanuel Macron considère que tenir un nouveau discours sur le continent africain n’est pas la priorité dans son déplacement mais «d’essayer de la manière la plus claire de défendre ce que nous y ferons et la cohérence de notre action et de renforcer cette envie d’Afrique en France».



«Nous devons en effet, prendre collectivement la mesure des défis qui sont si proches de nous, non pas pour nous projeter dans des prédictions apocalyptiques ou des paniques anxiogènes. La terre africaine est tout sauf une terre d’angoisse et de résignation. Elle est une terre d’optimisme et de volontarisme. Cette proximité, cette énergie doit nous inspirer, nous inciter à réaliser la force de notre atout d’être les voisins de l’Afrique et de compter parmi les pays qui ont un lien unique, humain, existentiel», a soutenu le président français.



Il a par la même occasion annoncé une loi cadre pour de «nouvelles restitutions» d'œuvres d'art «au profit des pays africains qui le demandent».



«Elle sera proposée dans les prochaines semaines par la ministre de la Culture à notre Parlement. Et permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder à ces restitutions reposant sur un partenariat culturel et scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres», a expliqué Emmanuel Macron.



Le président français souhaite «que cette démarche puisse s'inscrire dans une dynamique plus large et également une dynamique européenne».



Emmanuel Macron a aussi plaidé pour privilégier une relation «équilibrée» dans une logique de refus de réduire l'Afrique à un «terrain de compétition». Il a à cet effet, annoncé que la France n'aura plus, à l'avenir, que des bases militaires co-gérées avec les pays concernés sur le continent.



«Cela passera par une diminution visible des effectifs français déployés, mais un effort accru en matière de formation et d'équipements», a-t-il souligné.