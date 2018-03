Visite du président Macky Sall : Tamba dans l'effervescence pour un accueil triomphal

Le président est attendu à 11h dans la capitale orientale. Sur les lieux, déjà c'est une ambiance festive. Les militants viennent de tout bord. Ils sont vêtus de T-shirts blancs et prennent d'assaut le rond-point situé entre la mairie de la ville et la gouvernance.

La course à la mobilisation se lit à travers les positionnements des militants pancartes à la main. Chacun des responsables politiques de la localité cherche à se distinguer pour attirer l'attention du président de la République Macky Sall.

En tout état de cause, l'ambiance qui règne présentement dans la capitale orientale augure d'un accueil triomphal...