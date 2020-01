Visite du khalife général des mourides : Mariama Sarr envoie une délégation pour remettre sa contribution aux guides religieux de Touba Kaolack.

Attendu ce mardi à Kaolack, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, aura droit un accueil chaleureux. C'est dans ce cadre que madame le maire de Kaolack, Mariama Sarr a envoyé une forte délégation à Touba Kaolack afin de mettre à la disposition des guides religieux de la nourriture composée de sacs de riz, d'huile, de sachets d'eau, etc, afin d'apporter sa contribution à l'occasion de cette traditionnelle visite. Conduite par l'adjointe au maire de Kaolack, Diégane Wane Ly, la délégation s'est rendue chez le représentant du khalife général des mourides à Kaolack et au niveau des domiciles de Serigne Moustapha Mbacké Abass et de Serigne Babacar Mbacké Moukabaro...