Visite du chef de la diplomatie Ukrainienne : Kiev et Dakar comptent enrichir leur champ de coopération.

C’est dans ce cadre que le chef de la diplomatie Ukrainienne se félicite du rôle important joué par le Sénégal dans le cadre de la décrispation de la crise ukrainienne. « Je suis venu ici pour renforcer les relations non pas contre quelqu’un, mais en faveur de notre nation pour renforcer la paix et la sécurité à travers le monde. Sur la base de nos discussions d’hier et aujourd’hui, je sais que nous aurons les bases pour réussir cette mission. Tout le monde sait ce qui se passe en Ukraine, avec cette guerre que vous connaissez bien. Cette guerre nous a coûté très cher et a beaucoup traumatisé le peuple ukrainien. Mais nous allons continuer à nous battre jusqu’au dernier souffle pour continuer à exporter des graines de maïs et d’autres produits à travers le monde pour la sécurité nutritionnelle et alimentaire.

Nous allons dans les circonstances actuelles décider de fournir les aides humanitaires à la Somalie et envoyer des bateaux pleins de graines à travers toute l’Afrique et cela avec le soutien des Nations Unies et d’autres pays. Ce qui est important pour nous tous et pour vous, c’est de savoir comment l’Ukraine peut aider le Sénégal et comment pouvons-nous le faire », a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

Rappelant le contexte de ce voyage du chef de la diplomatie en Afrique et au Sénégal en particulier, la ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Me Aïssata Tall Sall se réjouit de la ferme volonté de Kiev de renforcer sa coopération bilatérale avec le Sénégal. Pour Me Aïssata Tall Sall, la coopération entre ces deux États date de plus de trente ans et le temps est venu pour que cette coopération soit élargie dans des domaines autres que l’enseignement. « Votre visite est une première en Afrique et au Sénégal. Vous avez commencé par le Sénégal et c’est un honneur pour nous, une très grande marque de considération. Vous avez bien fait de commencer par le Sénégal parce que nous sommes la porte de l’Afrique.

Cette visite n’est pas seulement diplomatique et politique. Elle est également économique et vous remarquerez qu'il y a quelque chose qui nous lie. Depuis trente ans, nous coopérons et aujourd’hui, notre coopération est chiffrée à plus de 102 millions de dollars. Nous voulons renforcer cette coopération dans d’autres domaines et devons continuer à travailler pour aller dans ce sens. Et je voudrais ici présenter les initiatives prises par le président Macky Sall pour la résolution de la crise ukrainienne », s’est réjouie la cheffe de la diplomatie sénégalaise, Me Aïssata Tall Sall…