Visite du chantier du Datacenter de Diamniadio : les travaux s’accélèrent

Au cœur de Diamniadio, à quelques encablures des sphères ministérielles, est en train d’être érigé le nouveau Datacenter de l’Agence De l’Informatique de l’Etat. Cette infrastructure de type tier 3 construite dans le cadre du projet Large Bande ou phase 3 du projet e-Gov, devra incontestablement être le gardien de la mémoire de l’Administration. L’infrastructure technologique revêt donc toute sa pertinence dans un contexte où l’Etat du Sénégal a pris pleine conscience de la nécessité d’avoir une bonne gouvernance des données. Le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum qui suit de très près l’évolution de ce projet, a effectué ce lundi 24 février 2020, une visite du chantier du datacenter.

Pour arriver à ce nouveau centre de ressources en construction, il faudra sortir des sentiers battus et emprunter un chemin sinueux. Un véhicule tout terrain est donc fortement recommandé pour rallier le chantier. Le site du Datacenter qui s’étale sur 1 hectare, ne bénéficie pas encore des VRD prévues dans le pôle urbain.

Sur place, le bâtiment a déjà pris forme, en effet, le gros œuvre est achevé et les ouvriers s’activent sur les finitions. Un travail qu’il faudra mener avec minutie car aucun détail ne doit être pris à la légère, la certification de l’infrastructure technologique aux normes de qualité et sécurité est en jeu. Le Directeur de l’ADIE a eu des discussions nourries avec le chef de chantier et les ouvriers. Il a procédé également à la vérification de visu du travail déjà effectué, en s’appuyant sur les conseils et éclairages des équipes de supervision de l’ADIE.

Avec des caractéristiques techniques bien étudiées pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs, le datacenter de l’ADIE de Diamniadio aura deux salles de 250 m², dont une sera équipée avec trois modules d’hébergement dès le départ. La fibre optique est déjà présente sur le site. Il est d’ailleurs prévu une double arrivée de la fibre optique dans le bâtiment. Il y aura aussi une énergie principale et une énergie de secours et tous les circuits seront séparés.

Le projet Large bande a généré des emplois locaux car dans le cadre de la construction de ce datacenter, des centaines d’ouvriers ont été recrutés.