Visite du Président Macky Sall à Touba / Les jeunes de Touba et de Mbacké se regardent en chiens de faïence.

Pour avoir couru pendant plusieurs années derrière un stade de football qui n'est toujours pas construit malgré la multitude de promesses, des jeunes de la commune de Mbacké ont envisagé de brandir des brassards rouges à l'arrivée du Président Macky Sall dans le cadre de sa traditionnelle visite d'avant magal. Des menaces qui ont eu le don de provoquer l'ire de la jeunesse Apériste de Touba qui a tenu à faire certaines mises au point.



Au terme d'une réunion déroulée ce mardi, les jeunes qui ont fait face à la presse au nom de la Cojer ont martelé leur ferme volonté de croiser le fer avec toute personne qui tenterait de saboter la visite. '' Cette visite est privée et elle est strictement destinée au Khalife Général des Mourides. Jeudi ou vendredi, le Président Macky Sall sera l'hôte de Serigne Mountakha Mbacké Bassirou. Par conséquent, personne n'aura le droit de faire état de comportements désobligeants à son égard. Nous avertissons ces jeunes de Mbacké et les invitons à ne rien tenter. Le ministre des Sports les a reçus et leur a assuré de la diligence qui est de mise pour leur stade. C'est amplement suffisant '', diront successivement Bassirou Mboup et Médoune Diouf.