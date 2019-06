Visite du MTTA á Kédougou: un comité régional de développement (CRD) pour booster le tourisme dans la région.

Le Ministre du Tourisme et du Transport Aérien, M. Alioune SARR, a présidé le vendredi 28 Juin 2019, à Kédougou, un comité régional de Développement (CRD) sur classement des réceptifs hôteliers dans le pôle touristique du Sénégal oriental. Le ministre dira attendre des autorités locales « le classement sans complaisances des 73 établissements d’hébergement touristique éligibles dans le pôle du Sénégal Oriental. Je vous invite à veiller à l’application stricte de la réglementation pour permettre aux régions de Tambacounda et de Kédougou de disposer d’infrastructures hôtelières adéquates, offrant des services de qualité dans les conditions d’hygiène et de sécurité requises, quel que soit la catégorie. » Ainsi le MTTA attends avec impatience les résultats des travaux qui devront permettre de cartographier l’offre d’hébergement touristique du Sénégal Oriental, de relever les manquements existants et d’accompagner les entreprises dans la mise en conformité de leurs établissements à travers le fonds du Crédit Hôtelier. M. SARR a profité de son séjour pour lancer un appel à tous les gérants et propriétaires d’établissements d’hébergements touristiques « à collaborer avec les équipes dédiées. Ce faisant vous nous aiderez à mieux vous aider. Et je tiens à rappeler que l’objectif est commun » la visite du patron du Tourisme et du Transport Aérien, s'est achevée ce samedi 30 Juin avec la visite de l'aéroport de Tamba et du service régional du Tourisme.