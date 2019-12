Visite du DG de la Senelec à sa filiale Excellec SA : Un pilier essentiel pour l’atteinte de l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2035

Le directeur général de la Société nationale d’électricité a visité ce lundi le géant de l’électrification Excellec SA. Une entreprise qui ambitionne de réaliser 200.000 poteaux en béton par an. Un défi ambitieux mais pas impossible que Pape Alé Guèye, Pdg de l’entreprise entend relever. En effet, depuis que la Senelec a entrepris l’initiative de substituer les poteaux électriques en bois, la société Excellec SA est devenue le partenaire privilégié de la boite que dirige Pape Demba Bitèye.



Créée en 2016, l’équipe jeune et dynamique d’Excellec a fini de faire ses preuves dans le Sénégal des profondeurs à travers l’électrification rurale. À son actif, figure en bonne place la fourniture en électricité de 1300 localités à basse tension et 1500 km de ligne moyenne tension rien qu’en 2018, soit 200.000 ménages qui ont pu bénéficier de ses services. La visite des infrastructures d’Excellec SA s’est déroulée dans deux sites.



Le directeur général de la Senelec accompagné d’une forte délégation a entamé l’incursion à la maison mère sise à Diamniadio qui est l’usine de production de poteaux en béton. Après cette étape, le conseil d’administration de l’entreprise y compris la Senelec qui contribue à hauteur de 70%, s’est rendu à l’entrepôt de Hann.



Les matériaux de dernière génération n’ont pas échappé à Pape Demba Bitèye. Transformateurs d’une capacité de 25 à 160 KVA, lanternes LED, nappes en voute, IAC cornières, isolateurs VHT, bref toute la boulonnerie nécessaire pour réaliser des lignes électriques étaient entreposées sur ce site.



Après sa visite, le directeur général de la Senelec s’est réjoui du travail qu’est en train d’abattre Pape Alé Guèye qui s’est beaucoup investi pour traduire en acte la vision du Chef de l’Etat qui consiste à fournir à chaque ménage de l’électricité à l’horizon 2035. En outre, le successeur de Mouhamadou Makhtar Cissé a estimé que cette filiale de la Senelec contribue activement à la création d’emplois.



À ce titre, il a exhorté les entreprises nationales à faire d’Excellec SA un cas d’école…