Visite du Comité de suivi du "Force Covid " à l’Iressef : Le Pr Souleymane Mboup prédit le pic du Coronavirus au Sénégal en octobre et bénit le dépistage de masse.

Dans le cadre de ses visites de terrain, le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid s’est rendu ce mercredi 22 juillet à l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF).



L’émissaire du Général François Ndiaye, le Dr El Hadji Ibrahima Mbow et sa délégation ont ainsi eu droit à une visite du site suivie dans la salle de conférence d’une présentation des activités de l’Iressef par son président fondateur, le Pr Souleymane Mboup. Un exercice qui sera suivi d’une série de questions réponses axées sur l’implication de la structure sanitaire dans la lutte contre la Covid-19 au Sénégal.



Les avis du Pr Mboup seront aussi recueillis sur l’évolution de la maladie au Sénégal. Ce à quoi il a apporté des réponses bien détaillés. Selon le scientifique, la modélisation mise en place à l’Iressef montre que le pic de l’épidémie est à prévoir au mois d’Octobre et que l’épidémie devrait durer plus longtemps.



Interpellé sur la nouvelle stratégie consistant à tester uniquement les sujets symptomatiques, le Professeur Mboup dit être favorable au dépistage massif.



S’exprimant sur les tests rapides, le Pr Mboup fera des précisions de taille sur leur disponibilité et les différentes formes de tests. À l’en croire, à l’heure actuelle, les tests rapides disponibles sont essentiellement de type sérologique, c’est-à-dire qui sont destinés à savoir si l’individu a développé une défense contre la maladie.



Des contraintes liées à l’approvisionnement en intrants, notamment en réactif d’alternatives par rapport aux kits de prélèvement mais aussi de mise à disposition de laboratoires décentralisés, ont été soulevées et des solutions rapides sollicitées. Des préoccupations qui seront remontées à qui de droit par le Comité de suivi du Force Covid.