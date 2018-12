Visite du Chef de l'Etat dans le Nord / Tirs groupés de l'opposition Saint-Louisienne sur le Macky : "Il nous avait promis plus de 300 milliards d'investissement, mais la population tarde toujours à pointer du doigt ses réalisations"

Pape Niang Guèye coordinateur du Pastef de Saint-Louis, Djibril Sakho membre du comité directeur du Pds et Mbaye Fall, le coordinateur du Pur à Saint-Louis, sont unanimes à reconnaître que la visite entamée depuis quelque temps par le président de la République Macky Sall partout dans le pays est une tournée politique et une campagne déguisée.

Selon ces responsables politiques de l'opposition saint-louisienne, la région Nord tarde à voir concrètement les réalisations du régime en place. Et les promesses sont passées par là avec le conseil des ministres décentralisé.

"Depuis la première visite qu'il avait faite lors du conseil des ministres décentralisé, nous tardons à voir ses réalisations à Saint-Louis. Et pourtant il nous avait promis plus de 300 milliards d'investissement, mais la population tarde toujours à pointer du doigt ses réalisations."

Par ailleurs, ils estiment que le chef de l'État est en train de s'offrir des opportunités pour être en avance sur l'opposition en perspective de la présidentielle 2019.