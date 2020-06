Visite des membres du comité national de suivi du force Covid-19 à Kaolack : « Le centre de traitement est dépourvu de réanimateurs... Le taux de distribution des vivres dans la commune est de 34,65%... »

La région de Kaolack a accueilli ce mercredi, la délégation du comité national de suivi de la mise en œuvre des opérations du force Covid-19. Après une visite guidée à la gouvernance, à la région médicale, à la chambre de commerce etc, les membres de cette entité ont fait face à la presse pour donner leur appréciation sur les dispositifs qui sont en train d'être mis en place pour stopper la Covid-19.



Ainsi, le comité s'est avant tout félicité des efforts dans le cadre du plan de riposte et la synergie des acteurs pour faire face à la pandémie.



Par ailleurs, ledit comité n'a pas aussi manqué d'apporter quelques suggestions allant dans le sens d'améliorer le dispositif au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. " Il a été constaté beaucoup d'efforts par le ministère de la santé, mais la dimension réanimation n'est pas totalement terminée. Le centre existe mais il n'y a pas de réanimateurs. La deuxième difficulté qu'on a constatée, c'est les analyses au niveau des laboratoires. Toutes les analyses, les prélèvements se font ici avant d'aller à Dakar, il y a un privé bénévole qui a offert ses services. Nous estimons qu'on devrait renforcer cet acteur..."



S'agissant de la cartographie de la distribution des vivres dans la région de Kaolack. Si les départements de Guinguinéo et de Nioro sont entre 80 et 90% de taux de distribution, celui de Kaolack, notamment la commune, traine encore les pieds, avec un taux de 34,65%.