Visite des installations Smart Sénégal à Kaolack / Cheikh Bakhoum : « Nous avons équipé de caméras intelligentes les points stratégiques du département... »

Le directeur général de l'ADIE et de Smart Sénégal, a bouclé sa tournée dans le département de Kaolack. Celle-ci entre dans le cadre d'une visite au niveau des installations Smart Sénégal qui est un programme constitué de 05 composantes: "Safe City", "Smart Territoires", "Villes sans fil, "Smart Education" et "Câble sous-marin". À Kaolack, le directeur général de Smart Sénégal en compagnie d'une forte délégation dont le ministre de la santé et de l'action sociale, le gouverneur de Kaolack, les partenaires etc, a visité la salle du centre de commandement (Safe City), la maison du Citoyen (projet Smart Territoires), le dispositif Wifi public (projet smart Wifi) etc...