Visite des installations (Smart Éducation) à l'Ussein / Cheikh Bakhoum : "Si l'ensemble des universités disposent de ces équipements, nous n'aurons rien à envier aux meilleures universités du monde".

Dans le cadre d'une tournée nationale avec ses collaborateurs, le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État ( ADIE), Cheikh Bakkhoum, a effectué une visite à l'université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass (Ussein).



L'objectif était donc de visiter les installations (Smart Éducation) au niveau de l'Ussein; un projet qui entre dans le cadre du programme dénommé "Smart Sénégal" constitué de 5 principales composantes : "Safe City"( villes sûres), "Smart Territoires", "Villes sans fil", " Smart Éducation" et "Câble sous-marin". L'Ussein a ainsi bénéficié de ce programme à travers une connexion à la fibre optique de l'intra-net administratif.



D'après le directeur général, "nous avons pu mailler en wifi tout le campus de l'Ussein. Et au delà de ça, nous sommes dans une salle multimédia pour permettre aux étudiants de pouvoir bénéficier de travaux pratiques grâce à l'utilisation des PC etc. Et nous avons déployé au niveau de l'Ussein plus de 100 ordinateurs. Aujourd'hui, le numérique peut nous permettre d'avoir des raccourcis et grâce à ces installations, les étudiants pourront faire les cours non seulement en présentiel, mais ils peuvent également le faire à distance. Je pense que si l'ensemble des universités disposent aujourd'hui de ces équipements, nous n'aurons rien à envier aux meilleures universités du monde..."



À noter que la délégation sera reçue demain vendredi par le gouverneur de Kaolack, le commissaire central (Safe City), le maire de Kaolack (Projet Smart Territoires) et les responsables du cœur de ville (Smart WiFi)...