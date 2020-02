Visite des Réalisations de Promovilles à Yeumbeul / Keur Massar : Mansour Faye exprime son satisfecit .

Le ministre du développement communautaire, de l’Equité Sociale et Territoriale, Mansour Faye, s’est rendu ce mardi à Yeumbeul et à Keur Massar pour s’enquérir de l’état des travaux de Promovilles. Une visite qui entre dans le cadre du programme de modernisation des villes du Sénégal cofinancé par l’État du Sénégal (69 milliards), la banque africaine de développement (75 milliards) et la banque Islamique de développement (84 milliards) à hauteur de 280 millions de francs Cfa sur la période 2015-2020. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des populations et de favoriser l’implication des acteurs locaux dans le développement territorial conformément aux lignes directrices du Plan Sénégal émergent (Pse) et de l’acte 3 de la décentralisation







Au terme de sa visite, le ministre s’est félicité des réalisations effectuées dans les communes de Yeumbeul Nord et de Keur Massar. Il a aussi saisi l’occasion pour s’exprimer sur le programme de pavage. Un programme qui, selon lui, va concerner « les centres-villes et urbains pour lutter contre l’ensablement des voies. Ce programme s’effectuera sur plusieurs kilomètres de linéaire et coûtera environ 5O milliards de Francs Cfa. Il permettra d’accompagner les populations dans le maintien des voies propre ». À l’en croire, le programme qui se trouve dans la phase de formulation sera lancé incessamment.



Les populations de Yeumbeul et celles de Keur Massar ont magnifié ces réalisations de promovilles qui ont fini de mettre leur localité sur les rails de la modernité.