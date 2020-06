Le directeur général de la Sones, Charles Fall a effectué une visite de travail au niveau des 5 forages situé à Pout-Nord, Sud, Kirène, Sébikhotane et des réservoirs de Thiès. En effet, la visite de ces ouvrages hydrauliques coïncide avec les récentes coupures d'eau à Dakar, Thiès entre autres. Près de 275 milliards francs Cfa ont été investis pour une amélioration de la desserte en eau potable avec une production de 47 mille mètres cubes d'eau.

D'après Charles Fall, "nous ne ménagerons aucun effort pour que la situation s'améliore dans les meilleurs délais". À l'en croire, l'État du Sénégal a, depuis 5 ans, entamé un processus d'amélioration des ouvrages hydrauliques avec la construction de la troisième usine de Keur Momar Sarr (Kms3) pour une réponse durable à la problématique de l'alimentation en eau. Ainsi, des travaux d'urgence ont été faits avec l'installation de suppresseurs pour booster la pression dans les zones hautes à Dakar, la régénération de forages et leurs équipements pour augmenter le débit et procéder à des maillages entre autres...