Visite de travail à la NSTS de Thiès : Moustapha Diop magnifie le rôle de l’usine qui a été « l’une des premières entreprises à avoir adapté sa ligne de production, pour se lancer dans la confection de masques barrières »

Ma visite d’aujourd’hui à la NSTS est bien différente de celle que j’ai effectuée ici, il y a de cela presque deux ans, et plus précisément le jeudi 05 juillet 2018. En effet, cette visite intervient dans un contexte de pandémie de covid-19 et je suis tout heureux de noter que la NSTS est l’une des premières entreprises à avoir adapté sa ligne de production, pour se lancer dans la confection de masques barrières.



Comme vous le savez, le Président de la République Son Excellence Monsieur Macky SALL a bien voulu me confier le volet production de masques grand public, du Programme de Résilience économique et sociale mis en place pour endiguer les effets néfastes du covid-19.



Il est bien vrai que la NSTS est à l’arrêt depuis un moment, mais avec la pandémie du covid-19, elle a repris ses activités et, en tant que Ministre de l’Industrie, il est de mon ressort d’appuyer Monsieur le Directeur général Monsieur Ibrahima Macodou FALL, dans la relance de l’usine, en lui attribuant un quota important dans la commande publique de masques.



C’est donc le sens de ma visite d’aujourd’hui qui est non seulement de venir voir que les machines tournent à nouveau, que les masques qu’il confectionne sont bien conformes à la norme sénégalaise NS 15 014, et enfin lui assurer de mon soutien total pour que l’usine continue à fonctionner après que nous aurons vaincu le coronavirus.